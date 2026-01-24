GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Akran zorbalığı: Genç kızı tekme tokat dövdü! O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

Akran zorbalığı: Genç kızı tekme tokat dövdü! O anlar kamerada
Adana’da 2 kız, tartıştıkları kızı yere yatırıp darp ederken, arkadaşları da bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Adana'nın Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Seyhan Baraj Gölü kıyısında korkunç bir olay kaydedildi. 

İsimleri açıklanmayan 3 genç kız arasında, 'Erkek arkadaş meselesi' yüzünden tartışma çıktı.

GENÇ KIZI FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ 

Kızlardan biri, saçlarından tutup yere yatırdığı arkadaşını 'Arkamdan iş çevirdin' diyerek tokat ve yumruklarla darbetti, diğeri de defalarca tekme attı.

O ANLARI KAYDA ALDILAR 

Bu sırada kızların yanındaki diğer arkadaşları da bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Araya girenlerin müdahalesi ile kavga son buldu. 

Kaynak: DHA

