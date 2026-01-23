Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.00'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle Uğur Mumcu Sokak'ın Koza ile Çayhane sokakları arasında kalan bölümünde araç trafiğine izin verilmeyecek.
Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.00'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle Uğur Mumcu Sokak'ın Koza ile Çayhane sokakları arasında kalan bölümünde araç trafiğine izin verilmeyecek.
Kaynak: AA
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap