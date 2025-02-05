Bakanlık 34 markayı ifşaladı: Baklavada ayçiçek, sucukta baş eti, lahmacunda taşlık çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesine yeni markaları ekledi. 34 markada taklit veya tağşiş yapılan gıdalar ifşalandı. Yapılan denetimlerde hamburger köftesinde kalp, peynirde bitkisel yağ, zeytinyağında tohum yağı, kekikte yabancı madde, dana etinde ve kıymalı pide harcında kanatlı et, lahmacun harcında taşlık ve sucukta ise baş eti tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelleyerek ilgili listeyi bakanlığın internet sitesinde paylaştı.
34 markanın taklit ve tağşiş yaptığı ortaya çıktı.
Denetimlerde fıstıklı baklavada ayçiçeği tespit edildiği, dana hamburger köftesinde ise sakatat (kalp) karıştırıldığı ortaya çıktı.
Tam yağlı diye satılan beyaz ve taze kaşar peynirinde yağ oranının düşük tutulduğu görülürken kekikte yabancı madde çıktı.
Çiğ dana etinde ise kanatlı et tespit edildi.
İşlem görmüş sucuklarda ise baş eti eklendiği ve taklit yapıldığı ortaya çıktı.
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