GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,35
EURO
50,44
STERLİN
58,27
GRAM
6.600,82
ÇEYREK
10.852,18
YARIM ALTIN
21.585,36
CUMHURİYET ALTINI
43.034,70
GÜNCEL Haberleri

Balık tutan vatandaşların oltasına ceset takıldı

Balık tutan vatandaşların oltasına ceset takıldı
Antalya’da Konyaaltı sahilinde balık tutan iki arkadaşın oltasına bir erkek cesedi takıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık avlamak için sahile gelen Metehan İ. ve Can İ. oltalarını yaklaşık 50-60 metre açıkta denize attıkları sırada oltaya büyük bir ağırlık takıldığını fark etti. Oltayı çekmekte zorlanan iki arkadaş, büyük bir balık yakaladıklarını düşünerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Birlikte çekilen olta sahile ulaştığında oltaya takılanın balık değil bir erkek cesedi olduğu görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine sahilde görev yapan ALGE Özel Güvenlik ekipleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından olay yerine sağlık, emniyet, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı sahilde çalışma yaptı. Cesedin üzerinden 23 yaşındaki İbrahim Ethem Uysal ismine kayıtlı kimlik çıktı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cesedi denizden vatandaşlar çıkardı

Öte yandan, balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde oltaya takılan cesedin sahile çekildiği ve vatandaşların durumu yetkililere bildirdiği anlar yer aldı. Balıkçılara yardım eden vatandaşlardan Osman Mütevellioğlu, "Arkadaşlar at-çek yaparken oltaları takıldı. Büyük balık zannettik. Çıkaramıyorlardı. Sonra yardım istediler. Gittik, baktık ceset. Oradaki arkadaşlarla birlikte dışarı çıkardık. Cesedi dışarı aldık, polise haber verdik" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER