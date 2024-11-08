Bekçilerle ilgili yeni düzenleme: Üst arama yetkisi verildi

İç güvenlik alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifine göre bekçilere üst arama yetkisi geldi. Buna göre bekçiler durdurduğu kişi veya araçta yeterli şüphenin varlığı halinde kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan, araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu'nda dikkat çeken bir iç güvenlik düzenlemesi görüşüldü.

Ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili cezai düzenlemeler ve iç güvenlik alanındaki çeşitli düzenlemeleri içeren, 46 maddelik Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonu'nda yaklaşık 10 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

Teklifin 39, 40, 41, 42 ve 43. maddelerinde çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma şartları, görevleri ve yetkileri üzerine düzenlemeler getirildi.

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNE YENİ DÜZENLEME

Buna göre, polis memuru ve üstü rütbelerde bulunan personel, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin rütbece üstü, kadro ve kuruluş yönünden bağlı oldukları ve amir olarak yetkilendirilmiş olan diğer personel ise çarşı ve mahalle bekçilerinin amiri sayılacak.

Subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin rütbece üstü, kadro ve kuruluş yönünden bağlı oldukları ve amir olarak yetkilendirilmiş olan diğer personel ise çarşı ve mahalle bekçilerinin amiri olacak.

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yapılan düzenlemeyle, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranacak nitelikler belirleniyor.

BEKÇİLERE ÜST ARAMA YETKİSİ

Yine teklifle, Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca çarşı ve mahalle bekçilerinin önleyici ve koruyucu görev ve yetkileri kapsamındaki eylemlerinin kapsamı da belirleniyor.

Buna göre çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgeleri içerisinde bulunan konut, işyeri veya araçların güvenliğini temin edecek tedbirleri alacak, görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede tespit ettikleri kabahat fiillerini önleyecek ve genel kolluğa bildirecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya kendisinin veya başkasının yaşamını tehlikeye sokabilecek bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkasına zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiler üzerinde yoklama suretiyle el ile dıştan kontrol yapabilecek.

KIYAFET ÇIKARILMASI VEYA ARACIN GÖRÜNMEYEN BÖLÜMLERİNİN AÇILMASI İSTENMEYECEK

Araçlarda ise aracın dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemeyecek.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak.

Personel yetersizliği, görev yoğunluğu ve benzeri durumlarda emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerin ortaya çıkması halinde valinin onayıyla haftalık 40 saatlik çalışma süresi en fazla 56 saate kadar artırılabilecek.

HAFTADA 56 SAATE KADAR ÇALIŞABİLECEKLER

Belirtilen durumların ortadan kalkmasıyla fazla çalışılan süre istirahat süresine eklenecek.

Çarşı ve mahalle bekçileri "olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık, mevsim koşulları ve benzeri durumlarda" güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hallerinin ortaya çıkması halinde Bakan onayıyla hükümde belirtilen zaman dilimi dışında çalıştırılabilecek.

Kaynak: AA