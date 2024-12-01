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Belediye Başkanının da arasında olduğu 7 kişi kazada yaralandı

Belediye Başkanının da arasında olduğu 7 kişi kazada yaralandı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte toplamda 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Gökçam köyü mevkisi Sungurlu- Alaca yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri plakaları henüz öğrenilemeyen 4 araç, kazaya karıştı. Kazada, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun da arasında bulunduğu toplam 7 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Başkan Yazıcıoğlu ile diğer 6 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

  • #Çorum #KAZA

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