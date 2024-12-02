Belediye otobüsü alışveriş merkezinin bahçesine uçtu: 1 yaralı
İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, belediye otobüsü beton bariyerleri aşarak bir AVM’nin bahçesine uçtu. Kazada otobüs şoförü yaralanırken, AVM duvarının bir kısmı hasar gördü.
Olay, gece saatlerinde Refik Şevket İnce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Y.'nin(37) kullandığı 35 R 0877 plakalı belediye otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine beton bariyerleri aşarak alışveriş merkezinin bahçesine uçtu.
Kazada, otobüs şoförü Erhan Y. yaralanırken, belediye otobüsünde ve alışveriş merkezinin duvarında hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Erhan Y.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Erhan Y.'nin hastanede tedavisi sürerken, AVM bahçesine uçan belediye otobüsü yapılan çalışmaların ardından kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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