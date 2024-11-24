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Çankırı’da D-100 kara yolunun İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı

Çankırı’da D-100 kara yolunun İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı
Çankırı’da D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde araçların geçişine izin verilmiyor.

D-100 kara yolu Gerede Horhor Geçidi mevkisinde yaşanan kaza ve yollardaki buzlanmadan dolayı Çankırı'dan İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı.

Kara yolu üzerindeki Ilgaz, Kurşunlu, Atkaracalar ve Çerkeş ilçelerinden sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Bir tırın makas atmasının ardından ulaşım durdu!

Kara yolunun Samsun istikametinde de ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Atkaracalar ilçesi Çardaklı Beldesi kavşağı mevkisinde bir tırın makas atmasının ardından ulaşımın bir süre durduğu yol, yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan AFAD ve Türk Kızılay ekipleri de araçların yolda kalma ihtimallerine karşı gıda, battaniye, yemek ve mazot desteği sağlamak için hazır bekliyor.

Kaynak: AA

  • #Çankırı #Kar Yağışı #Hava Durumu

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