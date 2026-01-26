Çelik: PKK tüm uzantılarını feshetmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci kapsamında PKK’nın tüm şube, uzantı ve illegal yapılanmalarıyla kendisini feshetmesi ve silah bırakması gerektiğini, buna Suriye, Irak, İran yapılanmaları ile Avrupa’daki illegal yapılanmaların da dahil olduğunu açıkça ifade ettik“ dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin kongre merkezinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:
"Şartlar ne olursa olsun Suriyeli Kürtlerin, Suriyeli Türkmenlerin, Suriyeli Arapların yanındayız. Ayn-el Arab'a ilk aşamada 11 tırlık yardım gönderdik. Suriye'deki insani koridorlardan yardım kesintisiz devam edecek.
Suriye'nin birliğine zarar veren terör grupları ortadan kalkmalı.
İran'a herhangi bir dış müdahalenin karşısındayız. İran halkının iradesine saygı gösterilmeli. İran'a yönelik gelişmeleri yakından takip ediyoruz"
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”