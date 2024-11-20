CHP’li vekiller Ali Yerlikaya’nın önüne barikat oldu

CHP’li vekiller İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı bütçe görüşmelerinin yapılacağı salona almamak için kapıya barikat kurdu. Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler barikatı adeta delip geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler devam ediyor.

Dün Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken, bugün ise İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri yapılacak.

Ancak görüşmeler gergin başladı...

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması, bütçe görüşmelerinde gerginliğe neden oldu.

CHP'Lİ VEKİLLER BARİKAT KURDU, BAKAN YERLİKAYA'NIN SALONA GİRİŞİNİ ENGELLEDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyon toplantı salonuna girişinde CHP'li milletvekilleri görüşme taleplerinin reddedildiğini belirterek tepkilerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, Bakan Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un salona girişini engellemeye çalıştı. Bu sırada itişmeler yaşandı.

CHP'li milletvekillerinin tepkileri, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girmesinin ardından da devam etti. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

"KOMİSYON BAŞKANIYIM, BEN İÇERİ GİREMİYORUM"

Komisyon Başkanı Muş, "Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden tutun da başkanlığına kadar 2011'den beri geliyorum buraya. Meclis'te, Plan ve Bütçe Komisyonuna sokmamak gibi bir yetkiniz yok. Önde kadın milletvekilleri, CHP Grubu kapının önünü kapadı.

Ben içeri giremiyorum, Komisyon Başkanıyım. Kadın milletvekilleri, erkek milletvekilleri ön tarafı kapatmış, yan yana omuz omuza. Ben içeri giremiyorum. 'Komisyona girmenize izin vermeyeceğiz' deniyor." ifadelerini kullandı.

"KAPI ÖNÜNDE NE KONUŞACAKLAR"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüşmesi için davet ettiğini anlatan Muş, "Haber gönderdim, öyle kapı önünde ne konuşacaklar, böyle barikat olduğunu bilmiyorum, buyursun gelsinler. Davet ettim, benim odamda görüştüreyim, benim odam sakin.

Ben de bir konu konuşulacak sanıyorum. Sayın Başarır gelmiş olsa, neyse mesele anlatabilir. Esenyurt'taki polisin uygulamasından mı rahatsız, başka bir hadise mi? Gelmedi." diyerek yaşananları aktardı.

"SAYIN BAŞARIR MESELEYİ ANLATSA İŞ ÇÖZÜLECEKTİ"

Kapının önü milletvekilleriyle dolu olduğu için salona girilemediğini belirten Muş, "Gelse Sayın Başarır, meseleyi anlatsa iş çözülecekti." dedi.

Tartışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Muş toplantıya ara verdi.

EFKAN ALA VE ABDULLAH GÜLER'DEN AÇIKLAMA

Yaşananları kınadığını söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın ardından konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler; "Şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Sayın Özgür Özel, yakın zamanda 16 Ağustos 2024 tarihinde Meclis oturumunda yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapmıştı. Ben bugün yaşanan olaylardan dolayı utanç duyuyorum demişti.

Burada sözlerin konuşulması lazım. Hiç kimsenin şiddete tenezzül etmemesi gerek demişti. Ben bu sözlerinin gereğini yapmasını bekliyorum. Utanç duyduğu bu kabadayılığı yapan arkadaşlar hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz.

Burada kabadayılık yapmak, Sayın Bakanımızın komisyon çalışmalarını engellemek tek kelimeyle utanç vericidir. Şiddetle kınıyorum. CHP'nin gereğini yapmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA