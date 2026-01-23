Çığın düştüğü Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
Erzincan-Sivas kara yolu, Refahiye ilçesine bağlı Gemecik köyü yakınlarında dün gece meydana gelen çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkilerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yoluna çığ düştü. Çığ sebebiyle yol trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
İhbar üzerine Karayolları Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yapılan temizlik ve güvenlik çalışmalarının ardından Erzincan-Sivas kara yolu sabaha karşı yeniden ulaşıma açıldı.
