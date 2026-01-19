Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye açıklaması: “Ateşkes ve anlaşmanın gerekleri süratle yerine getirilmelidir’’

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2026’nın ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Toplantı saat 16.10'da başladı ve yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki son durum, Gazze ateşkesinde yeni aşama ve ekonomi başlıklarının ele alındığı kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları satırbaşlarıyla şöyle:

"Zaman zaman zorluklarla karşılaşsak dahi hizmetlerimizi emin ve kararlı adımlarla devam ettiriyoruz. Bu vatanın her köşesini ihya etmek de imkanları her bir ferde ulaştırmak da kararlıyız.

Türkiye'yi her alanda şaha kaldırmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumundayız.

Bize oy vermiş ya da vermemiş tüm vatandaşlarımın şunu çok iyi bilmesini arzu ediyorum. Her kardeşimiz bizim nazarımızda aynı standartta hizmete layıktır. Siyasi kökenlerine, oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda hiçbir zaman yer almamıştır. Herkesi aynı samimiyetle kucaklıyoruz.

Toplantıda dış gelişmeleri de ele aldık. Türkiye'nin bu fırtınalı dönemi kazasız belasız atlatması için alınacak önlemleri görüştük. Dünya İkinci Cihan Harbi'nden bu yana en kaotik belirsiz dönemini yaşıyor. Hukukun gücü yerine güçlünün hukukunun olduğu daha çarpık bir düzene doğru sürükleniyoruz.

İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacaklarına inanıyoruz. Biz bölgemizi kaosa sürükleme riski olan her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz.

Suriye'deki her gelişmeyle yakından ilgileniyoruz. Suriye Suriyelilerindir. Tüm kesimleri ile kardeş Suriye halkınındır. 13.5 yıllık zulmün ardından Suriye tarihi bir fırsat yakalamıştır. Toprak bütünlüğü haiz bir ve beraber Suriye'nin bölge için vazgeçilmez olduğu inancındayız.. Geçen hafta başlatılan askeri harekat ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasıyla sonuçlandı. Suriye ordusunun bu hassas operasyonu büyük bir hassasiyetle yürütmesi her türlü takdire şayandır. Haklıyken haksız duruma düşürecek eylemlerden özellikle kaçınmıştır. En az hasarla çözüme kavuşturmuştur.

Dün akşam Ahmed Şara kardeşimle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kendisini tebrik ettik. Terörle mücadelede her zaman yanlarında olacağımızı ifade ettik. Anlaşmanın Suriyeli kardeşlerimize hayırlı ve mübarek olmasını temenni ediyorum.

Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır. Ateşkes ve anlaşmanın gerekleri süratle yerine getirilmelidir.

Ayrıntılar geliyor…

Kaynak: Haber Merkezi