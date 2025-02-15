Dağ keçilerini avlayıp sucuk yaptı: 2 milyon ceza kesildi
Mersin’in Bozyazı ilçesinde koruma altındaki 3 dağ keçisini avlayan kişiye 1 milyon 961 bin lira ceza uygulandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda, avladığı dağ keçisinin etinin bir kısmıyla sucuk yaptığı ortaya çıktı.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçuna yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda şüpheli M.N'nin evinde ve aracında arama gerçekleştirildi.
Aramada bir dürbünlü uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 97 mermi, 2 tüfek dürbünü, 25 mavzer fişeği, 2 mesafe dürbünü, 2 telsiz, 3 koruma altındaki dağ keçisi derisi ve eti ile bu etlerden yapılmış sucuklar ele geçirildi.
2 milyon liraya yakın ceza kesildi
Şüpheliye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozyazı Şubesi ekiplerince 1 milyon 961 bin lira para cezası kesildi.
Gözaltına alınan M.N. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan tutuklandı.
Bu arada, ele geçirilen et ve sucuklar ilgili kurumlarca imha edildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”