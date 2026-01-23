GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,45
EURO
51,27
STERLİN
59,27
GRAM
7.085,49
ÇEYREK
11.637,49
YARIM ALTIN
23.151,19
CUMHURİYET ALTINI
46.156,78
GÜNCEL Haberleri

Destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başladı

- Güncelleme Tarihi:

Destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başladı
Çiftçiye destek ödemeleri sürüyor. 1 milyar 623 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını "Hayırlı, bereketli olsun" notuyla paylaştı.

1 Milyar 623 milyon liralık destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

En fazla destek 1 milyar 364 milyon 457 bin lira ile arıcılara yapıldı.

Bakan Yumaklı; "Üreticimizin emeğine güç katıyor, sürdürülebilir üretim için desteklerimize aralıksız devam ediyoruz." ifadesini paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER