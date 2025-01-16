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Dışişleri: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatının memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlık, “Türkiye, önümüzdeki süreçte de Filistin halkına destek olmaya devam edecektir“ mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes için yazılı açıklama yayımladı.

"Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür edildi.

Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye acil biçimde insani yardım ulaştırılması gerektiğine değinilen açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır." vurgusu yapıldı.

Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın Filistin'e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkün olacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine bir an önce başlanmalıdır. Türkiye, önümüzdeki süreçte de Filistin halkına destek olmaya devam edecektir."

Uygulamaya pazar günü başlanacak
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Doha'da yaptığı basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

Anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceğini kaydeden Al Sani, Hamas'ın, ilk aşamada 33 İsrailli esiri serbest bırakacağını karşılığında bazı Filistinli esirlerin serbest kalacağını aktarmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosunun üyeleri ile telefon görüşmesinde Gazze'de sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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