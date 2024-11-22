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Dolandırıcılar bilişim uzmanı profesörü ağına düşürmeye çalıştı

Dolandırıcılar bilişim uzmanı profesörü ağına düşürmeye çalıştı
Kasım indirimlerini fırsat bilen dolandırıcılar, bilişim teknolojileri uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık’ı da sahte linkle dolandırmaya kalkıştı. Uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kırık, “’Siparişiniz iade edilecektir, adresinizi güncelleyin’ gibi mesajlar, sahte ya da kopyalanmış e-ticaret sitelerine yönlendirme yapıyor“ dedi.

'Kasım fırsatları', 'Muhteşem kasım' ve 'Efsane kasım' adı altında uygulanan indirim kampanyalarını fırsat bilen dolandırıcılar, kişileri ağına düşürmeye çalışıyor. Kullandıkları sistemlerle kişileri tuzağa çekmek için her türlü yönteme başvuran dolandırıcılar, bu kez de bilişim teknolojileri uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ı hedef seçti. Sahte 'Sipariş iadesi için adres güncellemesi' linki gönderen dolandırıcıların oyununu ortaya çıkaran Prof. Dr. Kırık, uyarılarda bulundu.

SİPARİŞ EKSİKLİĞİNİ BAHANE EDİYORLAR

Kasım indirimleri döneminde dolandırıcılık olaylarının arttığını belirten Prof. Dr. Kırık, "Siparişinizle ilgili bilgi eksikliğinin olduğunu söylüyorlar. Bu sayede sahte sitelere yönlendirme işlemi gerçekleştiriyorlar. Vatandaşların tuzağa düşmesi ve oltaya gelmesine sebep oluyor. 'Siparişiniz iade edilecektir, adresinizi güncelleyin ya da formu doldurun' gibi mesajlarla, tamamen sahte ya da kopyalanmış kargo, e-ticaret sitelerine yönlendirme yapıyor. Bu sayede dolandırıcılar sizin banka hesaplarınızı boşaltabiliyor. Hatta adınıza her türlü işlemi gerçekleştirebiliyor. Uygulamalar aracılığıyla sizin kimlik bilgilerinize ulaşıyor. Galerinize ve videolarınıza da ulaşabilme durumu söz konusu oluyor" dedi.

TÜM BİLGİLER DOLANDIRICILARIN ELİNE GEÇİYOR

Gönderilen linkin içindeki tuzağı adım adım gösteren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Kısaltılmış linke tıklamanızla birlikte karşınıza otomatik olarak adres düzenleme formu çıkmış oluyor. Burada sanki kargo formunda bir hata ya da eksiklik olduğundan dolayı sizden kişisel bilgilerinizi istiyorlar. 'Düzenlemeye devam et' seçeneğini seçtikten sonra ödeme yöntemi sayfası geliyor. Ödeme yönteminde adınızı, soyadınızı, kart numaranızı ve kartınızın arkasındaki CVV numaranızı ele geçiriyorlar. Bu tarz mesajlar geldiğinde Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadeleye yaşadığınız mağduriyeti bildirmelisiniz. Banka kartınızın arkasındaki CVV- CVC kodunu girdiyseniz, ilgili bankaya bloke işlemlerini başlatmanız gerekiyor. Ayrıca mağdur olmamak için suç duyurusunda da bulunmanız önem arz ediyor" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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