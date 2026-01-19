Ekmek almaya çıktı araba çarptı! Yanlış müdahale hayatını kararttı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ekmek almak için dışarıya çıkan ve yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Songül Baş, 7 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Kaza sonrasında sürücü olay yerinde sağlık ekiplerini beklemek yerine yaralı kadını aracıyla hastaneye götürmek istedi ancak ağır tramva alan kadının hareket ettirilmemesi gerekiyordu.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Baş, sürücü E.A. tarafından araca bindirilerek önce yakındaki bir polikliniğe, ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan ve durumu ağır olan Baş'ın, yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği öğrenildi. Olaydan sonra sürücü, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. Songül Baş'ın ailesi, adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Kaynak: İHA