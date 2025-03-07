Erken emeklilik nedir? Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?

Kademeli emeklilik kanun teklifi son dakika gelişme yaşanmasıyla beraber yeniden gündeme geldi. 1999 öncesi sigorta girişi olanlar 2 milyon kişi EYT’den yararlanıp emekli oldu. Ardından erken emeklilik beklenmeye başladı. Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına çıktıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir.

Kademeli emeklilik tablosu 2025 şartları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. EYT'den yararlanamayan ve yaş bekleme durumunda kalarak erken emeklilik bekleyen vatandaşların gündeminde uzun süredir kademeli emeklilik yer alıyor. CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Bu gelişmenin ardından kademeli emeklilik şartlarının neler olacağı ve kademeli emeklilik gelecek mi, sorularına cevap aranıyor. KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR? Kademeli emeklilik, sigortalı çalışan kişilerin belirli bir yaşa ve prim gün sayısına çıktıklarında kısmi olarak emekli olmalarına yardımcı olan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre farklılık gösterir. Kademeli emeklilik hakkında detaylar belli değildir. Resmi çalışmaların hayata geçtiği takdirde belirlenir. 2025 YILINDA EMEKLİLİK SİSTEMİ NE ZAMAN ÇIKACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emeklilik sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." ifadelerini kullandı. Işıkhan, mağduriyetin söz konusu olmadığının altını çizmesi üzerine kademeli emeklilik sisteminin çıkmayacağını sinyallerini vermiş oldu. Kaynak: Haber Merkezi

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