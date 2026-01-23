GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti

Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Altay, 16 Ocak'ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisine 20 Ocak'tan bu yana yoğun bakım servisinde devam edilen Altay, bugün hayatını kaybetti.

AK Parti Uşak İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Altay'ın cenazesinin, yarın Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Siyasilerden taziye mesajları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden 24, 25, 26 ve 27. Dönem AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ı kaybetmekten çok büyük üzüntü duyduk. Değerli ailesinin ve teşkilatımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönemler Uşak milletvekilimiz, değerli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mehmet kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Önceki dönem AK Parti Uşak Milletvekili, değerli kardeşimiz Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz Sayın Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve AK Parti camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

Kaynak: AA

