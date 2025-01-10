Eski Milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti

TBMM eski Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti.
Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Ankara'da vefat etti.
İyimaya'nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.
Ahmetİyimayakimdir?
Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi. İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıydı.
İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev aldı.
Başkan Altay'dan taziyemesajı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Altay, "Çok değerli siyaset ve hukuk insanı, Meclis Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu eski Başkanı Sayın Ahmet İyimaya'nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim.Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.Mekanı cennet olsun" paylaşımı yaptı.
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