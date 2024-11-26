FETÖ/PDY operasyonu: 35 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör suçları soruşturma bürosunca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY’nin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sızma girişimine yönelik olarak ’mahrem imam’ olarak görevli 35 şüpheliyi gözaltına alma kararı aldı. PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ise 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından 'mahrem imam' olarak görevlendirilen, 7'si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere Emniyet Mahrem Sorumlusu 35 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ise 15 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK'nın Türkiye'deki yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişiyi eş zamanlı olarak gözaltına aldı. Gözaltılara, tanık ifadeleri ve HTS analiz raporları doğrultusunda karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıncdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK silahlı terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanması içerisinde bulundukları ve örgüt tarafından kadro eğitimi ile örgüte bağlı –sözde- komitelerde (sosyal alan, sözcülük, ideolojik alan, kültür-sanat alanı) örgütsel görev aldıklarına dair tanık ve etkin pişmanlık beyanları, HTS analiz raporları doğrultusunda tespitlerde bulunulan (15), Olmak üzere toplam (50) şüphelinin, 26.11.2024 tarihinden itibaren Ankara merkezli (19) ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir".

Kaynak: Haber Merkezi