G20 Liderler Zirvesi ikinci gününde devam edecek

Brezilya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi ikinci gününde “Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu“ ile devam edecek. Kapanış oturumunun ardından Brezilya, dönem başkanlığını Güney Afrika’ya devredecek.

Dünyanın gözü G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Brezilya'da. Mali, küresel ve bölgesel sorunlara çözüm aranan zirvede, G20'nin kurulma süreci de ele alınıyor.

Türkiye, oluşum içinde aktif rol oynayan ülkeler arasında. Zirvenin temasında bu yıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her fırsatta işaret ettiği "Adil Bir Dünya Mümkün" mesajı öne çıktı.

İlk gün 3 ana oturum düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi, dün Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başladı.

Karşılama töreni ve aile fotoğrafının ardından Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtımı yapıldı, İttifak'a katılan ülkeler ve uluslararası teşkilatlar açıklandı.

Liderler, daha sonra Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumunda katılımcılara hitap etti.

Zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın yer aldığı danışma ve koordinasyon platformu MIKTA'nın liderleri de bir araya geldi.

Liderler, zirvenin ilk gününde, Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu Oturumu'na da katıldı.

Zirvede ikinci gün

Zirvede bugün ise Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu gerçekleştirilecek. Kapanış oturumunun ardından Brezilya, dönem başkanlığını Güney Afrika'ya devredecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk günü kapsamında resmi karşılama töreninin ardından zirvenin ilk oturumu olan "Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele" oturumuna katıldı. Oturum öncesinde, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtım videosu izlendi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada ateşkes çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı. Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

Aile fotoğrafı çekimine katıldı

Erdoğan fotoğraf çekimi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile sohbet etti.

Fotoğraf çekimi esnasında liderler, birbirlerinin elini tuttu ve alkış tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bir araya geldi.

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile sohbet etti.

Erdoğan, daha sonra Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ayrıca zirve kapsamında basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi