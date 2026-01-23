Gülşah Durbay vefatının 40’ıncı gününde dualarla anıldı

Şehzadeler Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 14 Aralık’ta hayatını kaybeden Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı vefatının 40. gününde dualarla andı. Merhume başkanın hatırasını yaşatmak amacıyla kentin birçok noktasında lokma hayrı düzenlendi.
Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen lokma hayrı; Şehzadeler Belediyesi hizmet binası önü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, MASKİ önü, Lale Meydanı, Nurlupınar, Muradiye Meydanı, Yarhasanlar Camii önü, İki Lüleli Camii ve Hatuniye Camii önü olmak üzere 9 farklı noktada kurulan stantlarda yapıldı. Gün boyunca devam eden hayra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, belediye hizmet binası önünde düzenlenen lokma hayrına katılarak Gülşah Durbay için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi. Başkan Şimşek, daha sonra vatandaşlara lokma ikramında bulundu.
Merhume başkanı rahmetle anan Başkan Şimşek, "Merhume Başkanımız Gülşah Durbay, görev süresi boyunca Şehzadeler'e samimiyetle hizmet etmiş, halkın gönlünde yer edinmiş çok değerli bir isimdi. Onu vefatının 40. gününde rahmet ve dualarla anıyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.
