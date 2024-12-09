Hafif ticari araç öğrenci servisine çarptı: 9 yaralı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın öğrenci servisine çarpması sonucu 7’si öğrenci 9 kişi yaralandı.
Refik Cesur Caddesinde E-90 kara yoluna çıkmak üzere olan Ali Kaya'nın kullandığı okul servis aracına Ankara istikametinden gelen Vasfi Acar'ın kullandığı hafif ticari araç sol taraftan çarptı. Hızını alamayan araç refüjde bulunana trafik tabelasına çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan okul servis aracında bulunan öğrencilerden ikisi çarpmanın etkisiyle camdan fırlayarak yola savruldu.
Kazada okul servis aracı sürücüsü Ali Kaya ve hafif ticari araç sürücüsü Vasfi Acar ile 7 öğrenci yaralandı.
Kazazedelere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ambulansları ve itfaiye aracı geldi.
Ağır yaralanan öğrenci Beyzanur Ayhan, Polatlı Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Diğer yaralılar ise Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kara yolu ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağlandıktan sonra ekiplerin çalışmasıyla normale döndü.
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