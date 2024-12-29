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Her iki kazadan birine motosikletler karışıyor

Her iki kazadan birine motosikletler karışıyor
Şehir içinde meydana gelen kazaların %52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışıyor. Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde “motosiklet denetimleri” ile ilgili olarak 2024 yılında (26 Aralık’a kadar) toplam 2 milyon 898 bin 366 adet işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Şehir içinde meydana gelen kazaların %52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçların karıştığını belirten Yerlikaya, motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde "motosiklet denetimleri” ile ilgili olarak 2024 yılında (26 Aralık'a kadar) toplam 2 milyon 898 bin 366 adet işlem yapıldığını aktardı.

444 bin 372 araca/sürücüye işlem

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 74 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 99 bin 381, periyodik muayenesi yaptırılmamış 20 bin 677, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 642, sürücü belgesiz araç kullanan 10 bin 833 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 147 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 444 bin 372 araca/sürücüye işlem yapıldı.

"Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil"

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için trafik ekiplerimizin yanı sıra polis ve Jandarma Asayiş Motosikletli Timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor."

Kaynak: AA

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