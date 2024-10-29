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İki grup arasındaki kavgada izinli olan polis memuru öldürüldü

İki grup arasındaki kavgada izinli olan polis memuru öldürüldü
İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir tekel bayisinde iki grup arasında yaşanan tartışma sırasında, polis memuru olduğu öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Mehmet Sıddık Temel (50) tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Temel’in istirahatli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili suç aleti ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayi işletmecileri ile aralarında daha önceden husumet bulunan grup, 2 otomobille iş yerine geldi. Araçlardan inen kişilerle işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yaptığı ve bugün istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Sıddık Temel, tabanca ile vuruldu. Temel kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Temel'i ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Temel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER KAÇTIKLARI OTOMOBİLLERİ BİR GALERİYE BIRAKTI

Polisin yaptığı çalışmada olay yerinden kaçan şüphelilerin kullandıkları 2 otomobil ile Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye geldiği ve araçları galeriye bırakıp kaçtıkları öğrenildi. Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Yapılan üst aramasında olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

Olayda yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Temel'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: DHA

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