İki ilde düzenlenen terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki yıllarda terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
2 ilde eş zamanlı operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelileri yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: AA