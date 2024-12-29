İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Denizli’nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne, baba ve 9 yaşındaki çocuklarının cenazeleri toprağa verildi.
Dün yaşanan kazada yaşamını yitiren Ali ile eşi Sultan ve oğlu Celal Küçükuysal'ın cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundan alındı.
Cenazeleri Kadıköy Mahallesi'ndeki evlerine getirilen Küçükuysal ailesi için burada helallik alındı.
Daha sonra cenazeler, mahalle camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Öte yandan diğer araçta yolcu konumunda bulunan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Özcan Turan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer sürücü Turgay Turan ile araçtaki Ayfer Turan'ın ise Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde Turgay Turan idaresindeki otomobil, Tosunlar-Buldan kara yolunda Ali Küçükuysal yönetimindeki otomobille çarpışmış, kazada Küçükuysal ile eşi Sultan ve oğlu Celal kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.
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