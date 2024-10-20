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İletişim Başkanı Altun Özel’in sığınmacı iddialarını yalanladı

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İletişim Başkanı Altun Özel’in sığınmacı iddialarını yalanladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sığınmacı iddialarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yalanladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in bugünkü konuşmasında, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından farklı tarihlerde 3 kez yalanlanan, "Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor/gönderilecek" şeklindeki iddiaları yeniden dile getirdiğine şahit olduklarını belirtti.

Almanya'da yasal oturma hakkı bulunmayan Suriye, Afganistan gibi üçüncü ülke vatandaşlarının, Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin bir anlaşmanın kesinlikle söz konusu olmadığını vurgulayan Altun, Türkiye'nin, iddia edildiği gibi "Eurofighter uçak alma karşılığında" üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne onay verdiği iddialarının külliyen yalan olduğunu ifade etti.

 Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un, her hafta yasal oturma hakkı olmayan 500 Türk vatandaşının Türkiye'ye gönderilmesi konusunda anlaştığının ileri sürüldüğü iddiasının da 27 Eylül 2024'te Dışişleri Bakanlığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından kesin bir dille yalanlandığını anımsattı.

Görüntülerin kurgu olduğu detaylı bir biçimde kamuoyuna açıklandı

Aynı iddiaların Türk kamuoyunu manipüle etmek amacıyla, "Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor" şeklinde yeniden servis edildiğini belirten Altun, iddiaya dayanak olarak Türkiye karşıtı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan bir görüntünün kullanıldığı ve iddianın asılsız, görüntülerin kurgu olduğu 29 Eylül tarihinde Merkezce detaylı bir biçimde kamuoyuna açıklandığını hatırlattı.

Altun, dezenformasyonları ifşa edilen Türkiye karşıtı propaganda hesaplarının, "Almanya'daki sığınmacılar uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor' iddiasıyla bu kez farklı bir kurgu görüntüyü yaymaya çalıştığını ifade ederek, bu görüntülerin Türkiye'ye sığınmacı gönderilmesiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, sesin görüntülere sonradan eklendiğinin Merkez tarafından tespit edildiğini ve 15 Ekim'de iddiaların belgeleriyle yalanlandığını kaydetti.

Altun, "Sayın Özel'in böyle bir dezenformasyon faaliyetine aracılık etmemesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tekraren ifade ediyoruz. Türk vatandaşlarının 'toplu halde' üçüncü ülke vatandaşlarının ise toplu veya ferdi olarak Türkiye'ye gönderilmesi, Türk makamlarının böyle bir uygulamayı kabul etmesi, buna yönelik bir anlaşmanın imzalanması kesinlikle söz konusu değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Fahrettin Altun #İletişim Başkanlığı #Dezenformasyon #CHP #Özgür Özel #Suriyeli Sığınmacı #Düzensiz Göçmenler

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