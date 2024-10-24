Irak ve Suriye’nin kuzeyine yönelik hava harekatı: 32 hedef etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre MSB, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terörist hedeflere hava harekatı düzenledi.. Harekatta 32 hedef imha edildi..

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzenlenen hava harekâtlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlık, PKK/KCK ve diğer terör unsurlarını etkisiz hale getirerek halkın ve güvenlik güçlerinin maruz kaldığı terör saldırılarını önlemek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere 23 Ekim 2024 tarihinde hava harekâtı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bu operasyonda toplam 32 terör hedefinin başarılı bir şekilde imha edildiği vurgulandı. Hava harekâtlarının kararlılıkla devam ettiği de belirtildi.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerine yönelik operasyonlar düzenliyor

Gerçekleştirilen operasyonlarda yerli ve millî mühimmatlar kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

MSB, terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edileceğinin altını çizdi.

"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi