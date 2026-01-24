İş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde tuğla yüklü kamyonun boşaltılması sırasında manevra yapan iş makinesi, ilçede esnaflık yaptığı öğrenilen Remzi Marge'ye çarptı.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde iş makinesinin altında kalan 39 yaşındaki Marge'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Remzi Marge'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA