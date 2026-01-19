ISS Türkiye’nin tüm istihdam süreçleri Konya İŞKUR üzerinden yürütülecek

Konya İŞKUR ile ISS Türkiye arasında imzalanan işbirliği protokolüyle, Konya Şehir Hastanesi’ndeki istihdam süreçlerinin daha hızlı, nitelikli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile ISS Türkiye arasında, istihdam süreçlerinin daha etkin ve nitelikli şekilde yürütülmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol, İŞKUR Konya İl Müdürü Önder Çiftci ile ISS Tesis Hizmetleri Direktörü Erhan Serdengeçti tarafından imza altına alındı.İmzalanan protokol kapsamında, ISS Türkiye'nin Konya Şehir Hastanesi'nde yürüttüğü tüm istihdam ve personel temin süreçlerinin Konya İŞKUR'un rehberliği ve desteğiyle yürütülmesi hedefleniyor. Böylece işgücü ihtiyacının doğru, hızlı ve sürdürülebilir şekilde karşılanması amaçlanıyor.

ISS Türkiye; Konya Şehir Hastanesi'nde "ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş”., "ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş”. ve "ISS Proser Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş” olmak üzere üç şirketi ve yaklaşık 1.150 çalışanı ile temizlik, güvenlik, yemek ve destek hizmetleri alanlarında modern sağlık hizmetlerinin gerektirdiği yüksek standartlarda hizmet sunuyor.İşbirliği protokolü çerçevesinde İŞKUR'un sunduğu danışmanlık ve istihdam destekleriyle; nitelikli işgücünün uygun alanlarda istihdam edilmesi, sürdürülebilir ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve hizmet kalitesinin sürekli artırılması hedefleniyor.

Konya İŞKUR olarak kamu ve özel sektör arasında kurulan bu güçlü işbirliğiyle hem sağlık hizmetlerinin niteliğine katkı sağlanması hem de iş arayan vatandaşların kalıcı istihdama erişiminin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi