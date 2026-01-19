İstanbullular dikkat! Üsküdar-Samandıra metrosu iki gün kapalı olacak
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı, uzatma etabının entegrasyon çalışmaları nedeniyle iki gün hizmet veremeyecek.
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı zorunlu testler nedeniyle hafta sonu hizmet veremeyecek.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla Üsküdar ve Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği kaydedildi.
Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda işletme düzenlemesi yapılacağı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"- 23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak.
- 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır."
ULAŞIM İETT OTOBÜSLERİYLE SAĞLANACAK
Açıklamada, metro hattının kapalı olduğu süre boyunca güzergahda ulaşımın, Gece Metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde, İETT otobüsleriyle sağlanacağı belirtildi.
