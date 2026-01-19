GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kaza mı cinayet mi? Şüpheli şekilde ölen adamın eşi tutuklandı

Kaza mı cinayet mi? Şüpheli şekilde ölen adamın eşi tutuklandı
Denizli’de üç çocuk babası adam, şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Kaza sonucu gerçekleştiği iddia edilen ölümü soruşturan ekipler, adamın eşini gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan eş, tutuklandı.

Denizli'de İbrahim Kayaslan isimli adamın ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı.

Olay geçen yıl 2 Ağustos tarihinde yaşandı.

Kayaslan, Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'nde yaşamını yitirmişti.

Olayın kaza olduğu öne sürülmüştü.

Üç çocuk babası adamın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

BEŞ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, EŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmada, Samime Kayaslan, annesi Samime Kayaslan, babası Mehmet Yoldaş, üvey annesi Münire Yoldaş ile İzzet Sözer gözaltına alındı.

Olayın yaşandığı Buldan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Kayaslan'ın eşi Samime Kayaslan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

