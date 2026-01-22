GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kiralamak istediği dairenin balkonundan düşüp öldü

Kiralamak istediği dairenin balkonundan düşüp öldü
Bursa’da 45 yaşındaki bir adam, kiralamak için emlakçıyla geldiği 17.kattaki boş dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı ve polis soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, olay 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'ndeki toplu konutlarda yaşandı.

45 yaşındaki şahıs bir emlakçı ile görüşerek Doğanbey toplu konutlarında bulunan 17. kattaki daireyi görmek üzere binaya geldi.

Daireyi incelediği sırada balkonda dengesini kaybeden şahıs aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

