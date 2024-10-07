Kız yurdu kampüsüne izinsiz giren şüpheli adliyede

Kız öğrencilerin kaldığı Binali Yıldırım KYK kampüsünde önceki akşam saatlerinde şüpheli bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatıldı. Çalışmada M.Y. isimli şüphelinin tel örgülere zarar vererek kampüse girdiği tespit edildi. M.Y., ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan M.Y. adliyeye sevk edildi. Elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye getirilen M.Y. kampüse neden girdiği yönündeki soruyu cevapsız bıraktı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede yurtta kalan kız arkadaşıyla konuşabilmek amacıyla kampüse girdiğini söylediği öğrenildi.
Kaynak: DHA