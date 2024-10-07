GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Kız yurdu kampüsüne izinsiz giren şüpheli adliyede

Kız yurdu kampüsüne izinsiz giren şüpheli adliyede
Sivas’ta, kız öğrencilerin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kampüsüne izinsiz giren M.Y. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, yurttaki kız arkadaşıyla konuşmak için kampüse girdiğini söylediği öğrenildi.

Kız öğrencilerin kaldığı Binali Yıldırım KYK kampüsünde önceki akşam saatlerinde şüpheli bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatıldı. Çalışmada M.Y. isimli şüphelinin tel örgülere zarar vererek kampüse girdiği tespit edildi. M.Y., ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan M.Y. adliyeye sevk edildi. Elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye getirilen M.Y. kampüse neden girdiği yönündeki soruyu cevapsız bıraktı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede yurtta kalan kız arkadaşıyla konuşabilmek amacıyla kampüse girdiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER