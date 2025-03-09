Mecidiyeköy’de Yarın Bu Mahallelerde Su Kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), altyapı çalışmaları ve depo bağlantı çalışmaları nedeniyle yarın Mecidiyeköy ve çevresinde su kesintisi yapacak. İSKİ’nin duyurusuna göre, 10 Mart 2025 Pazartesi günü Mecidiyeköy ve Şişli bölgesinde planlı su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi mahallelerde su kesintisi olacak? Kesinti ne kadar sürecek?

Su kesintisi sabah saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kesinti öncesinde gerekli önlemleri almaları önem taşıyor. Güncel bilgilere İSKİ'nin resmi web sitesi ve iletişim kanalları üzerinden ulaşılabilir. Mecidiyeköy'de Su Kesintisi Yaşanacak Mahalleler Mecidiyeköy, Fulya, Esentepe, Gülbahar, Kuştepe, Teşvikiye, Bozkurt ve Cumhuriyet mahallelerinde altyapı çalışmaları kapsamında, 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 09:00 - 23:59 arasında su kesintisi uygulanabilir. Vatandaşların beklenmedik bir su kesintisiyle karşılaşmamaları için İSKİ'nin internet sitesinden mahalle bazlı güncellemeleri takip etmeleri önerilmektedir. İşte Mecidiyeköy'de su kesintisi yaşanacak mahalleler; TIKLAYINIZ İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak diğer ilçeler ve detaylı bilgiler için İSKİ'nin duyurularını inceleyebilirsiniz. Kaynak: Haber Merkezi

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