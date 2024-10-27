Motosiklet yaya geçidinde elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Karabük’te motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü İsmail (35) hayatını kaybederken, eşi Tuğçe Afacanoğlu (24) ve motosiklet sürücüsü Hakan K., ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine gitmekte olan Hakan K. yönetimindeki 78 ACA 227 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Afacanoğlu yönetimindeki 78 ABR 937 plakalı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler ve elektrikli bisikletteki Tuğçe Afacanoğlu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Özel bir hastanede tedaviye alınan İsmail Afacanoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, eşi Tuğçe Afacanoğlu ve motosiklet sürücüsü Hakan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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