Narin davası: Katiller belli de asıl katil kim?

Narin Güran cinayetinde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Narin’in amcası, annesi ve ağabeyi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Karara göre katiller belli ama asıl katil net değil. Sanıklardan itiraf da gelebilir.

Narin Güran cinayetinde mahkeme kararını açıkladı. Narin'in annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran ve amcası Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Narin'in cesedini Salim Güran'ın evinden alarak dere kenarına gömdüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar ise, delil gizleme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

ASIL KATİL KİM?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kısa kararında, Narin'in annesi, amcası ve abisi tarafından, ortak hareket ederek öldürüldüğü belirtiliyor. Davanın başından beri yanıtı aranan sorular yine de cevaplanmış değil. Narin'in bu üç kişiden tam olarak kim öldürdü? Narin'i bu 3 kişi neden öldürdü? Narin elle boğularak öldürüldü ve 3 kişinin küçük bir kızı birlikte elleriyle boğması da, olağan bir durum değil. Ağırlaştırılmış müebbet cezası almalarının ardından 3 sanıktan birinin artık gerçeği anlatması mümkün. Mahkeme kısa kararında, cinayetin ayrıntılarına girmedi, gerekçeli kararda cinayete ilişkin tespitlerin ayrıntılı olarak yer alması bekleniyor.

MAHKEMENİN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Mahkemenin kısa kararında, Nevzat Bahtiyar ile ilgili bölümde, dava dosyasında "delil olmadığı" yorumlanacak bazı ifadeler var. Mahkeme, Nevzat Bahtiyar'ın neden 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığına izah ederken, özetle şu ifadeyi karara geçirdi:

"Sanığın, Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arif'in evinden alarak Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında, sanığın üzerine atılı eyleminin suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır.

- Narin'in cansız bedeni sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunmuştur. Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu güne kadar süre, bu sürede araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmamıştır, Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunamaması, delil bulunmayışına sebep ise söz konusu cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalmasıdır.

Bu kararda, cesedin uzun süre su içinde kalması nedeniyle Adli Tip Kurumları tarafından yapılan araştırmalarda delil bulunamadığının belirtilmesi dikkat çekti. Oysa, Adli Tıp Raporlarında, küçük kızın elle boğularak, boyun ve göğsüne baskıyla öldürüldüğü belirtilmişti.

Yine Narin'in cesedi üzerinde yapılan incelemelerde, kıl ve saç parçaları ele geçirildi ve Adli Tıp, küçük kızın avucunda ve üstünde bulunan bulunan kılların DNA'sının annesi ve abisiyle uyumlu olduğunu belirledi. Ayrıca, amcanın aracında küçük kıza ait kıl parçası bulundu.

GEREKÇELİ KARAR BEKLENECEK

Mahkemenin, Adli Tıp raporlarında delil bulunamadığını belirtmesi amacı bu aşamada net değil. Gerekçeli kararda hangi delillerin dikkate alındığı belirtilecek. Ancak, cesedin suda uzun süre kalmasına karşın, kılların DNA raporları varken, bu ifade ayrıca dikkat çekti. Karardaki bu ifadeler, şu an sadece Nevzat Bahtiyar'ın verdiği bilgilerin cesedin bulunmasına ve delil elde edilmesine yaramadığı anlamına geliyor da olabilir. Bahtiyar, itirafçı olarak ele alınmadı ve delilleri gizlemekten suçlu bulundu. Bahtiyar'ın kararına itiraz edildi.

Bahtiyar, Türk Ceza Kanunu'nun 281 maddesi uyarınca cezalandırıldı. Bu madde şöyle:

"Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra hükmüne göre ceza verilmez."

HANGİ SANIK NE KADAR CEZA ALDI?

- Narin'in amcası Salim Güran'ın kasten öldürme suçunu işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanu'nun ilgili maddesi gereğince önce müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme, Salim Güran'ın çocuk olan maktülün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktülün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 82 ye 2 maddesi gereğince, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ile cezalandırılmasına karar verdi.

- Narin'in abisi Enes Güran'ın, diğer sanıklar Yüksel Güran ile Salim Güran'la iştirak halinde kasten öldürme suçunu işlemesinden önce dolayı, Türk Ceza Kanu'nun ilgili maddesi gereğince müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.Mahmene, Enes Güran'ın çocuk olan maktülün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktülün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 82 ye 2 maddesi gereğince, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

- Narin'in annesi Yüksel Güran'ın, diğer sanıklar Enes Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde, kasten öldürme suçunu işlediği sabit görüldüğünden Türk Ceza Kanu'nun ilgili maddesi gereğince, önce müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme, çocuk olan maktülün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktülün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 82 ye 2 maddesi gereğince, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi