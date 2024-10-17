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Otomobil demir kapıya çarptı; sürücü ile kızı yaralandı

Otomobil demir kapıya çarptı; sürücü ile kızı yaralandı
Bolu’da kaldırım ile spor salonunun girişindeki demir kapıya çarpan otomobilin sürücü İlhan T. ile kızı Yasemin T. yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana geldi. İlhan T. yönetimindeki 54 AFA 232 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından spor salonunun girişindeki demir kapıya çarptı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü İlhan T. ile kızı Yasemin T. sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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