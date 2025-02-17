Özboyacı’da 14 Şubat ve Ciddi Düşün

Özboyacı Altın, bu yıl reklam kampanyalarını “Ciddi Düşün“ sloganıyla şekillendirerek, yıl içerisinde yapılan ve sektöre sundukları katkılar hakkında bilgi verdi.

Özboyacı Altın'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

14 Şubat Sevgi Günü, sadece bir alışveriş çılgınlığı değil, aslında bir anlam dünyasının yansıması olmalıdır. Bu sene, 5 mağazamızda ve online sitemizde yaşanan yoğunluk, gösteriyor ki insanlar sevgiye ve bağlılığa dair bir işaret arıyor. Kule Site, M1 Real ve Kent Plaza AVM'lerde yaşanan hareketlilik, merkez mağazamız ve yeraltı şubemizdeki büyük ilgi, bunun somut bir göstergesidir. Ancak biz sadece satış rakamlarının peşinden koşan bir kurum değiliz. Bizim için asıl mesele, insanlara bir anlam katabilmektir.

Bu yılın reklam kampanyasını "Ciddi Düşün" sloganıyla şekillendirdik. Biliyoruz ki Sevgi Günü, sadece bir hediye alışverişi günü değil, aynı zamanda hayatın en değerli kararlarından birini düşünmek için de bir fırsat olabilir. Kampanya filmimizde, hediye seçimi konusunda tereddüt yaşayan bir erkeğin kendi benlikleri arasındaki tartışmasını mizahi bir dille ele aldık. Ancak burada asıl vurgulamak istediğimiz nokta, sadece bir hediye almak değil, ilişkilerin derinliğini ve ciddiyetini düşünmekti.

Bugün hepimizin farkında olduğu büyük bir gerçek var: Doğum oranları düşüyor. Toplumsal yapımızın geleceği açısından bu, çözüm bekleyen bir meseledir. Gençlerimiz, artık hayata dair büyük kararlar almaktan kaçınıyor. Biz de bu noktada bir şeyleri değiştirmek istedik. "Ciddi düşünmek" kavramını merkeze alarak, bireylere ilişkilerinin geleceği üzerine gerçek anlamda kafa yormaları gerektigıni hatırlatmayı amaçladık.

Bunun en değerli sonucu evliliktir. Evlilik, iki insanın birbirine olan bağlılığının en gücü anıtıdır. Ve biz inanıyoruz ki ciddi düşünen erkekler, ilişkilerini en sağlıklı ve mutlu noktaya taşıyacak cesareti göstermelidir.

Elbette, sevgiyi ifade etmenin tek yolu bir hediye almak değildir. Ancak eğer ciddi düşünen erkekler, duygularını bir armağan ile taçlandırmak isterse, Özboyacı olarak yanlarında olmaktan gurur duyarız.

Kaynak: Haber Merkezi