Ratem sektör temsilcileriyle Adana’da bir araya geldi

​Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, yönetim kurulu toplantılarını Anadolu’nun farklı şehirlerine taşıma kararı kapsamında ilk ziyaretini Adana’da gerçekleştirdi. İl protokolünü ziyaret eden heyet Sektör temsilcileriyle de bir araya geldi.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği yönetim kurulu, toplantılarını artık Anadolu'nun farklı illerinde gerçekleştiriliyor. Ratem Yönetim Kurulu bu kapsamda ilk olarak Adana'da bir araya geldi. Buluşmaya Konya'dan da KONTV'yi temsilen Haber Müdürü İbrahim Arıcı katıldı.

Yetkililerle ziyaretler gerçekleştirildi

Ratem heyeti ziyaretler kapsamında Adana Valisi Mustafa Yavuz, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kurtul Çakın, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer'i ziyaret etti.

Heyet Daha sonra Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uludağ, yapılan çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi ve basının önemine dikkat çekti. Ratem Başkanı Vedat Gündoğan'da verdikleri destek için başkan Uludağ'a teşekkür etti.

Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve müzesi gezildi

Ratem yönetimi daha sonra sanatçı Ferdi Tayfur adına açılan müzeyi ziyaret etti. Merhum sanatçının kullandığı müzik aletleri, film ve sahnelerde giydiği kıyafetlerin sergilendiği, teknoloji ve nostaljinin birleştiği Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesini gezdi.

Ratem yönetim Kurulu, Adana ve çevresinden katılan radyo ve televizyon temsilcileriyle de Adana Ticaret Odası salonunda biraya geldi. Ratem Bilişim hakkında bilgi veren RATEM Başkanı Vedat Gündoğan sistemin sektöre ciddi bir katkı sağlayacağını söyledi ve telif ücretleriyle ilgi çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başkan Gündoğan, özellikle yerel radyo ve televizyonların ciddi bir sorunu hale gelen telif sorununa ilişkin 2 farklı öneri hazırladıklarını belirterek yakın zamanda bakanlığa sunacaklarını söyledi.

(Ali Asım Erdem)