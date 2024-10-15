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Rojin’den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

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Rojin’den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Van’da 27 Eylül 2024 Cuma günü KYK yurdundan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cansız bedenine ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.

Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.

Kaynak: Haber Merkezi

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