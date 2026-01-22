GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

RTÜK’ten bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma yayın ihlalleri nedeniyle ceza verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı.

İzleyici şikayetlerini ve izleme uzmanlarının raporlarını ele alan Üst Kurul, "İçinizden Biri", "Jasmine" ve "Passages" yapımlarına idari para ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

Üst Kurul, Sözcü TV'de Ekrem Açıkel'in sunuculuğunu yaptığı "İçinizden Biri" adlı programdaki yayın ihlallerini değerlendirdi.

Kabinede görevli bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanının önlük giymiş görüntüleri ekrana yansıtılarak, sözde "karne notu" verilen programda, yorumlar yapılırken eleştiri sınırını aşan suçlayıcı, itibarsızlaştırıcı, aşağılayıcı ve itham edici ifadelere yer verildiği tespit edildi.

Bu gerekçelerle Sözcü TV'ye, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesini ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

HBO Max ve MUBI'ye de yaptırım uygulandı

Üst Kurul toplantısında, HBO Max adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayınlanan, "Jasmine" isimli diziye yönelik yayın ihlalleri de görüşüldü.

Dizinin 2, 4 ve 6. bölümlerinde yer alan bazı sahnelerde cinselliği bir yaşam standardı oluşturmak için kullanmanın sıradanlaştırılarak sunulduğu, hatta bu içeriğin bir eğlence formatına dönüştüren diyaloglar ve görsellerle ekrana getirildiği, bunun da özellikle genç izleyiciler üzerinde zihinsel, psikolojik ve ahlaki açıdan olumsuz nitelikte etkilere neden olabileceği vurgulandı.

Bu nedenle HBO Max adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ilgili kanun uyarınca katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

Üst Kurul, MUBI adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayınlanan "Passages" filmindeki yayın ihlalleri de inceledi.

Çok sayıda müstehcen sahneye yer verilen film içeriğinde, eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkinin sıradanlaştırıldığı tespit edilirken bu durumun aile kurumunu itibarsızlaştırdığı, başta çocuklar nezdinde olmak üzere genel olarak toplumsal cinsiyet rollerini zedelediği ve toplumu yozlaştırdığı vurgulandı.

Bu kapsamda, MUBI'ye kanunun ilgili maddesinin hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

