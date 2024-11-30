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Sağlık ekipleri karlı yolları aşıp hastaya ulaştı

Sağlık ekipleri karlı yolları aşıp hastaya ulaştı
Artvin’in Ardanuç ilçesinde nefes darlığı çeken Tanver Yıldız (78), kardan kapanan yolun 2 saatlik çalışma ile açılması sonrası ulaşılıp ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Ekiplerin zamanla yarıştığı anlar, kameraya yansıdı.

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Boyalı köyünde yaşayan ve nefes darlığı ile kusma şikayeti bulunan Tanver Yıldız'ın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbarla bölgeye Ardanuç İlçe Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kar kalınlığının yer yer 60 santimetreyi bulunduğu bölgede ekipler, kapalı yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, kardan kapanan yolun 2 saatlik çalışma ile açılması sonrası köye ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Yıldız, ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Tedavi altına alınan Yıldız'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Ekiplerin, hastaya ulaşmak için zamanla yarıştığı anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Kaynak: DHA

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