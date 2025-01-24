Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’a 5 yıl 3 ay hapis istendi

İstanbul’da ’Yasa dışı bahse teşvik’ suçundan hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Kerimcan Durmaz hakkında iddianame hazırlandı. Cumhuriyet savcısı iddianamede, Durmaz’ın ’Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik’ suçunu işlediğine kanaat getirerek 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında 'Yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta gözaltına alınan Durmaz, 8 Ocak'ta tutuklandı. Durmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, 'Yasa dışı bahis' suçu, "Yasa dışı bahis suçu genel ahlâk, toplum ve çocukların kumardan korunması ve bunların yanında Devletin verdiği izin ve yetkiye dayanarak bahis ve şans oyunu düzenleyen kişilerle bu kişilerin gelirlerinden pay alan kamu kurum ve kuruluşlarının mali çıkarlarına zarar vermektedir" olarak tanımlandı. Cumhuriyet savcısı iddianamede, yasa dışı bahis suçundan zarar göre her ne kadar hukuki olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olsa da, bu suçun manevi anlamda oluşturduğu olumsuz yansımalar ve özellikle gençler arasında kolay para kazanmaya yönelik teşvik edici durumuyla asıl mağdurun toplum olduğunu belirtti.

YASA DIŞI BAHİS SİTESİ REKLAMINDA OYNADIĞI BELİRLENDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırma raporu uyarınca Kerimcan Durmaz'ın Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan ve haliyle yasa dışı olan bahis ve kumar site ve uygulamalarının reklam filminde oynadığının tespit belirtilen iddianamede, Durmaz'ın Malta'da verdiği konser sırasında arkasındaki ekranda yasa dışı bahis sitesi ismi yazdığı sırada, "Hani casinolar felan" şeklinde söylemde bulunduğu da vurgulandı. Tüm dosya kapsamı ve deliller ışığında 'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik etme' suçunun işlediğine kanaat getiren cumhuriyet savcısı, Kerimcan Durmaz'ın 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: DHA