Taş Yolu’nda tehlike oluşturan kaya ve taşlar temizlendi
Kemaliye Taş Yolu güzergâhında, kar yağışıyla birlikte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yamaçtan kopan kaya ve taş parçaları yol üzerine düştü.
Taş düşmesi sonrası bölgede incelemelerde bulunan Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 166. Şube Şefi Mehmet Çatar ile birlikte çalışmaları yerinde takip etti. Karayolları ekiplerince yol üzerine düşen kaya ve taşlar temizlenirken, güvenlik önlemleri alındı.
Yapılan çalışmaların ardından güzergâh güvenli hale getirildi. Başkan Atmaca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, çalışmalarda görev alan ekiplere teşekkür etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”