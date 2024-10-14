TIR’ını gelin arabası yaptı

Edirne’nin Keşan ilçesi Sazlıdere köyünde nakliyeci Çağlar Kurt (37), kullandığı TIR’ı gelin arabası yaptı. Kurt, hayatını birleştirdiği gelin Burcu Koç’u (31) babaevinden süslediği TIR’ı ile aldı.

Keşan'da, tekstil fabrikasında muhasebecilik yapan Burcu Koç ile nakliye işi yapan TIR şoförü Çağlar Kurt'un düğünü öncesi gelin alma töreni yapıldı. Damat Çağlar Kurt, Sazlıdere köyündeki gelin evine, süsleyip gelin arabası yaptığı kendisine ait TIR ile geldi. Burcu Koç, davul zurna eşliğinde evden çıkıp, gelinliğiyle damadın kullandığı TIR'a bindi. Köyde yapılan konvoya, damadın bazı arkadaşları da TIR'larıyla katıldı. Konvoyun ardından gelin, damat ve davetliler düğün alanına geldi.

Gelin Burcu Koç, böyle bir gelin arabası beklemediğini belirterek, kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi. Çağlar Kurt ise hafriyat ve nakliyecilik işiyle uğraştığı için TIR'ını gelin arabası yaptığını anlatıp, mutlu olduğunu söyledi. Gelin, damat ve davetliler açık havada yapılan düğünde doyasıya eğlendi.

Kaynak: DHA