Trafik ve asayiş suçuna ağır cezalar geliyor

Meclis’e sunulacak yeni yargı paketinde, trafik ve asayiş suçlarına ağır yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor. Buna göre; trafikte yol kesene 3 yıl hapis cezası verilecek. Alkollü araç kullanana 50 bin lira, ambulansa yol vermeyene 20 bin lira ceza uygulanacak. Düğün ve asker uğurlamasında havaya ateş açan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Toplum huzurunu bozan suçlarda cezalar ağırlaşıyor. Meclis'e sunulacak yeni yargı paketinde önemli düzenlemeler var. Detayları, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaştı. Öngörülen düzenlemelere göre; trafikte yol kesmek, müstakil suç sayılacak Bu suçu işleyen 3 yıla kadar hapis ve 1 yıl ehliyetten men cezası alacak. Makas atana 50 bin lira, drift yapana 80 bin lira ceza Makas atana 50 bin lira ceza kesilecek, 1 yıl ehliyetine el konulacak. Drift yapana 80 bin, ehliyetsiz araç kullanana 40 bin lira ceza verilecek. Ambulans, itfaiye ve polis aracına yol vermeyene 20 bin lira ceza uygulanacak. Ölümlü kazada zaruret dışında olay yerini terk eden, 1 ila 3 yıl hapis cezası alacak; ehliyetine 2 yıl el konulacak. Alkollü araç kullanana 50 bin lira ceza ve 2 yıl hapis Alkollü araç kullanmanın cezası 9 bin 267 liradan 50 bin liraya çıkarılacak. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Uyuşturucu etkisinde araç kullanana 100 bin lira ceza kesilecek, ehliyetine 5 yıl el konulacak. Düğün ve nişanda ateş edene 10 yıl hapis Düğün, nişan ve asker uğurlamalarında silahla ateş edene 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Meskun mahalde silahla veya kuru sıkı ile ateş eden 5 yıla kadar hapis cezası alacak. Ruhsatsız tüfek bulundurana 30 bin, izinsiz kuru sıkı taşıyana 20 bin lira ceza uygulanacak. Kaynak: Haber Merkezi

#Yargı Reformu #Trafik #TBMM

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