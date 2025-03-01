Türkmen gazı bugün Türkiye’ye geliyor

Türkmen gazı bugün itibarıyla Türkiye’de olacak. Türkmenistan hattı üzerinden gelen gaz, İran’a oradan da Türkiye’ye ulaşarak BOTAŞ’ın dağıtım hattına girecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazıyla 1,5 milyon hanenin ihtiyacının karşılayacağını belirtti.
Enerjide yeni tedarik kaynağı devreye alınıyor. Türkmenistan doğal gazı Türkiye'ye geliyor. Türkmen gazı, Türkiye'nin enerji arz çeşitliliğine katkı sağlayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazın teslimatının başlayacağını şu sözlerle duyurmuştu:
"Türkiye, 20 yıl sonra ilk kez boru gazıyla kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapacak. Yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküp Türkmen gazının Türkiye'ye sevk edilmesi planlanıyor. Bu gaz, 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak.Türkmen gazı, Türkiye'nin gaz tedarik çeşitliliği ve ithalat portföyünü çeşitlendirme sürecinde kritik bir adım olacak. Aynı zamanda batıya gaz ihracatında alternatif bir güzergah oluşturması açısından da stratejik önem taşıyor. Bu, Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendiren, doğal gaz ticaret merkezi olma hedefini pekiştiren bir adım oldu."
Türkmenistan hattı üzerinden İran'a gelecek gaz, Türkiye'ye ulaştırılacak. BOTAŞ, İran-Türkiye doğal gaz bağlantı noktasında teslim alacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”